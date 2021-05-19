Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Почти 15 тысяч жителей Иванова остались без света из-за аварии
Фото: Никита Нестеров

Почти 15 тысяч жителей Иванова остались без света из-за аварии

Иван Юминов

Происшествия

Почти 15 тысяч жителей Иванова остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в среду, 19 мая.

— В зону отключения электроснабжения попало 19 трансформаторных подстанций, 16 многоквартирных домов различной этажности, 550 частных домов, 14 687 человек, из них 4723 ребенка, 11 социально значимых объектов, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что буря оставила без света около четырех тысяч жителей Астраханской области.

Читайте также: Трактор насмерть задавил двух женщин в Московской области

отключение электричествааварииИваново
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Все мнения
О проекте