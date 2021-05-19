Фото: Никита Нестеров

Почти 15 тысяч жителей Иванова остались без света из-за аварии. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в среду, 19 мая.

— В зону отключения электроснабжения попало 19 трансформаторных подстанций, 16 многоквартирных домов различной этажности, 550 частных домов, 14 687 человек, из них 4723 ребенка, 11 социально значимых объектов, — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что буря оставила без света около четырех тысяч жителей Астраханской области.

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