Эрдоган сообщил, что планирует выступить с заявлением для всего мира

Фото: tccb.gov.tr

Президент Турции Тайип Эрдоган планирует сделать заявление «для всего мира». Об этом глава государства рассказал в среду, 19 мая, на встрече с представителями турецкой молодежи, трансляцию с которой вел телеканал ТРТ.

Эрдоган выступит с заявлением во время визита в самопровозглашенную Турецкую Республику Северного Кипра (ТРСК). При этом президент не уточнил тему запланированного выступления.

— Я рассчитываю 20 июля отправиться с визитом в ТРСК. В ходе него я озвучу послание, которое будет касаться не только острова, но и всего мира. Если вы не проявляете решимость, то вас никто не будет воспринимать всерьез, — подчеркнул Эрдоган.

Он добавил, что Турция может сообщить миру информацию о нефти и газе, так как со стороны Восточного Средиземноморья страна получает «хорошие вести».

Напомним, в ТРСК 20 июля будут отмечать 47-ю годовщину вторжения на Кипр турецких войск. На юге острова 20 июля считается днем национального траура, на севере — «Днем мира и свободы».

Ранее Эрдоган «проклял» правительство Австрии из-за поднятия флага Израиля.

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