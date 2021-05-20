Климатолог назвал находящиеся под угрозой исчезновения страны из-за потепления

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Из-за глобального потепления под угрозой исчезновения оказались островное государство в Тихом океане Кирибати, часть Бангладеш и низменные территории Юго-Восточной Азии. Все названные территории могут оказаться под водой к концу XXI века. Об этом сообщил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ Алексей Кокорин.

— Самое печальное — это Бангладеш. Зальет части территории, 100 миллионов людей придется как-то переселить, но, в принципе, само государство сохранится, — отметил он.

Климатолог добавил, что если не принимать меры, то подъем уровня мирового океана может отразиться на странах уже в следующем веке. Так, при повышении уровня воды на три-пять сантиметров опасность исчезновения будет грозить Нидерландам и Санкт-Петербургу.

По словам Кокорина, это может случиться из-за откола ледников от Антарктиды или Гренландии. Из-за этого уровень мирового океана в настоящее время растет на один-два сантиметра каждый год, передает портал Ura.ru.

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