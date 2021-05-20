Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Климатолог назвал находящиеся под угрозой исчезновения страны из-за потепления
Фото: Сергей Добровольский, «Вечерняя Москва»

Климатолог назвал находящиеся под угрозой исчезновения страны из-за потепления

Юлия Курганова

Наука

Из-за глобального потепления под угрозой исчезновения оказались островное государство в Тихом океане Кирибати, часть Бангладеш и низменные территории Юго-Восточной Азии. Все названные территории могут оказаться под водой к концу XXI века. Об этом сообщил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ Алексей Кокорин.

— Самое печальное — это Бангладеш. Зальет части территории, 100 миллионов людей придется как-то переселить, но, в принципе, само государство сохранится, — отметил он.

Климатолог добавил, что если не принимать меры, то подъем уровня мирового океана может отразиться на странах уже в следующем веке. Так, при повышении уровня воды на три-пять сантиметров опасность исчезновения будет грозить Нидерландам и Санкт-Петербургу.

По словам Кокорина, это может случиться из-за откола ледников от Антарктиды или Гренландии. Из-за этого уровень мирового океана в настоящее время растет на один-два сантиметра каждый год, передает портал Ura.ru.

Читайте также: Ученый заявил, что глобальное потепление «вернет» Землю на 35 миллионов лет назад

глобальное потеплениестраны мираклиматологи
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Анна Горбунова
Анна Горбунова

Почему меняется температура тела и при чем тут ковид

Галина Морозова
Галина Морозова

Где погулять: пять критериев, отличающих обычный парк от лесопарка

Майя Ломидзе
Майя Ломидзе

Пора на море: как сэкономить на летнем отдыхе

Все мнения
О проекте