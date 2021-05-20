Юрист развеял миф о новом штрафе для водителей с начала лета

Фото: Максим Аносов, «Вечерняя Москва»

Юрист Анатолий Миронов развеял миф о якобы ожидающих в наступающем летнем сезоне новых штрафах за эксплуатацию транспортных средств с зимними покрышками, в том числе шипованными. Он подчеркнул, что подобные разговоры связаны c изменениями в законы и подзаконные акты, которые на текущий момент только планируются или обсуждаются как возможные.

— Официальные информационно-правовые порталы позволяют нам видеть все планирующиеся изменения в различные Кодексы, Правила и Положения, изучив актуальное состояние которых можно с уверенностью утверждать, что никаких штрафов в ближайшее время за вышеупомянутые нарушения вводить не планируется, — заявил адвокат.

Миронов добавил, что имеется запрет на управление автомобилем с сильно изношенным протектором колес, с внешними повреждениями шин и дисков, а также ряд других запретов.

Однако адвокат рекомендовал соблюдать сезонность шин на машине, так как это вопрос безопасности водителя и пассажиров, передает агентство «Прайм».

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