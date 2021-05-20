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В Центробанке рассказали о дизайне новой 100-рублевой купюры
Фото: moscow-live

В Центробанке рассказали о дизайне новой 100-рублевой купюры

Юлия Курганова

Финансы

Крупные контрастные цифры, надписи и рельефные метки появятся на новой 100-рублевой купюре для определения номиналов незрячими людьми. Об этом сообщил куратор наличного денежного обращения, заместитель председателя Банка РФ Михаил Алексеев.

Он отметил, что по цветовой гамме новая банкнота будет похожа на нынешнюю, но оттенок выбран другой. По размеру новые 100 рублей будут аналогичны нынешним банкнотам.

Алексеев подчеркнул, что российские купюры оригинальны и значительно отличаются от банкнот еврозоны.

— Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — общемировая тенденция, облегчающая распознавание номиналов банкнот людьми и машинами, — сказал он в интервью «Российской газете».

Банк РФ в 2021 — 2025 годах продолжит работу по усилению защиты и обновлению дизайна банкнот номиналом 10, 50, 100, 500, 1000 и 5000 рублей. В оформлении модернизированных банкнот будет использоваться тематика российских субъектов. Выпустить модернизированные банкноты в обращение планируют в период 2022 — 2025 годов.

Читайте также: Количество фальшивых купюр в российской банковской системе сократилось на 32,2 процента

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