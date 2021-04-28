Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Количество фальшивых купюр в российской банковской системе сократилось на 32,2 процента
Фото: moscow-live

Количество фальшивых купюр в российской банковской системе сократилось на 32,2 процента

Евгения Владимирова

Общество

Пресс-служба Банка России сообщила о сокращении количества поддельных купюр в банковской системе РФ. С последнего квартала прошлого года число фальшивых купюр сократилось на 32,2 процента. За год специалисты обнаружили 9831 поддельную купюру.

Отмечается, что из числа фальшивок специалисты обнаружили 7992 пятитысячные купюры и 1279 банкнот номиналом 1 тысяча рублей. Также было обнаружено 382 поддельные двухтысячные купюры.

По информации сайта Центробанка, в числе найденных фальшивых купюр обнаружено семь банкнот номиналом 50 рублей, 51 монета ценностью 10 рублей и девять 5-рублевых монет.

Ранее начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничеств Банка России Татьяна Александрова рассказала о выявлении поддельных монет номиналом 10 рублей.

Читайте также: Центробанк пообещал оставить наличные деньги в обращении

фальшивые деньгиЦентробанкфальшивые купюры
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Труд или работа: почувствуйте разницу

Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Все мнения
О проекте
Читайте нас в