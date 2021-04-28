Количество фальшивых купюр в российской банковской системе сократилось на 32,2 процента

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Пресс-служба Банка России сообщила о сокращении количества поддельных купюр в банковской системе РФ. С последнего квартала прошлого года число фальшивых купюр сократилось на 32,2 процента. За год специалисты обнаружили 9831 поддельную купюру.

Отмечается, что из числа фальшивок специалисты обнаружили 7992 пятитысячные купюры и 1279 банкнот номиналом 1 тысяча рублей. Также было обнаружено 382 поддельные двухтысячные купюры.

По информации сайта Центробанка, в числе найденных фальшивых купюр обнаружено семь банкнот номиналом 50 рублей, 51 монета ценностью 10 рублей и девять 5-рублевых монет.

Ранее начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничеств Банка России Татьяна Александрова рассказала о выявлении поддельных монет номиналом 10 рублей.

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