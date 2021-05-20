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«Безумно люблю»: Владимир Пресняков трогательно поздравил жену с днем рождения
Фото: instagram/nataliapodolskaya

«Безумно люблю»: Владимир Пресняков трогательно поздравил жену с днем рождения

Евгения Владимирова

Звезды

Российский музыкант Владимир Пресняков — младший трогательно поздравил супругу Наталью Подольскую с днем рождения. Артист опубликовал на своей странице в Instagram их совместное фото и подписал его теплыми словами.

20 мая Подольская отмечает свой день рождения, певице исполнилось 39 лет.

— Любимая моя Тусенька, спасибо тебе за то, что делаешь меня очень-очень счастливым. Безумно люблю тебя. С днем рождения, моя девочка! — написал артист под совместной фотографией.

Подписчики Преснякова присоединились к поздравлениям: «С днем рождения вашу музу! Очень красивая пара, красивая семья. Здоровья вам, Наталья»; «Глядя на вас знаешь, к каким отношениям надо стремиться! Будьте счастливы!»; «С днем рождения Наташу! Она — прелесть! Пусть все в ее жизни будет замечательно», — написали поклонники звездной пары под постом артиста.

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звездные парызвездные бракиВладимир Пресняков
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