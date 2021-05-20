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Новый возбудитель коклюша появился в России
Фото: pixabay.com

Новый возбудитель коклюша появился в России

Виктория Родимкина

Здоровье

В России впервые выявили новый возбудитель заболевания, которое схоже с коклюшем по симптомам. Об этом сообщили в Роспотребнадзоре в четверг, 20 мая.

По словам специалистов, бактерия под названием Bordetella holmesii вызывает те же проявления, что и давно известная Bordetella pertussis — бактерия коклюша. Однако новый вид вызывает заболевание в более легкой форме.

Ученые Московского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г. Н. Габричевского уже создали ПЦР-тест, который способен выявить ДНК известного возбудителя инфекции и нового патогена.

Коклюш является серьезной проблемой как в России, так и во всем мире. По информации ВОЗ, в 2019 году было зафиксировано 132,8 тысячи случаев этого заболевания.

Заместитель директора по клинической работе ФБУН МНИИЭМ имени Г. Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова пояснила, что с помощью теста были обследованы 290 взрослых и детей с подозрением на коклюш.

— Выяснилось, что в 2,3 процента случаев заболевание вызвано именно B. holmesii. Примерно в половине всех случаев была обнаружена B. pertussis. Сочетанная инфекция, вызванная B. pertussis и B. holmesii, была зарегистрирована у 0,8 процента пациентов, — сказала Татьяна Руженцова.

Она добавила, что симптомы у оставшихся пациентов были вызваны другими патогенами, сообщает издание «Известия».

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Роспотребнадзоринфекциикоклюш
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