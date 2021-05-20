Движение поездов Рижского направления в сторону Москвы затруднено
Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Аникеевка Карта всех событий
Движение поездов Рижского направления Московской железной дороги и второго пути Московских центральных диаметров в сторону столицы временно затруднено по техническим причинам. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.
В четверг, 20 мая, в 07:50 на станции Аникеевка произошла вынужденная остановка пригородного поезда. Из-за инцидента было задержано движение поездов в сторону столицы.
В настоящее время специалисты работают над восстановлением движения на участке.
Ранее москвичам напомнили о временном закрытии пути между Савеловским вокзалом и станцией Марк.
Читайте также: Стали известны победители московского конкурса «Голос метро»