Движение поездов Рижского направления в сторону Москвы затруднено

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Аникеевка Карта всех событий

Движение поездов Рижского направления Московской железной дороги и второго пути Московских центральных диаметров в сторону столицы временно затруднено по техническим причинам. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

В четверг, 20 мая, в 07:50 на станции Аникеевка произошла вынужденная остановка пригородного поезда. Из-за инцидента было задержано движение поездов в сторону столицы.

В настоящее время специалисты работают над восстановлением движения на участке.

Ранее москвичам напомнили о временном закрытии пути между Савеловским вокзалом и станцией Марк.

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