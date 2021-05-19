Москвичам напомнили о временном закрытии пути между Савеловским вокзалом и станцией Марк

Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»

савеловский вокзал Карта всех событий

Один из путей между Савеловским вокзалом и станцией Марк будет закрыт в некоторые дни мая. Об этом напомнила Центральная Пригородная Пассажирская Компания.

Отмечается, что поезда в сторону Лобни будут останавливаться с 12:00 22 мая до 18:00 23 мая, а также в ночь с 29 на 30 мая и с 5 на 6 июня с 21:00 до 7:00.

На D1, Савёловском и Белорусском направлениях с 12:00 22 мая до 18:00 23 мая, а также в ночь с 29 на 30 мая и с 5 на 6 июня с 21:00 до 7:00 будет закрыт один из путей между Савёловским вокзалом и станцией Марк. pic.twitter.com/IihO6X2gko — ЦППК (@centralppk) May 19, 2021

— Изменения в графике движения, частичная отмена поездов, — говорится в сообщении компании в Twitter.

Кроме того, для комфортного передвижения пассажиров на участке будут с увеличенной частотой курсировать экспресс-автобусы, которые будут ездить от станции метро «Ховрино» в аэропорт Шереметьево.

Изменения будут внесены в график движения поездов Московских центральных диаметров и аэроэкспрессов.

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