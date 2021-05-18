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Стали известны победители московского конкурса «Голос метро»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Стали известны победители московского конкурса «Голос метро»

Анастасия Волоснова

Город

Победителями московского конкурса «Голос метро» стали Панова Наталья, Садовый Филипп, Андрюхин Иван и Морозов Александр. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Лидеров выбирали по итогам финального прослушивания. В состав жюри вошла заместитель начальника Московского метрополитена Юлия Темникова, руководитель школы «Останкино» Ольга Спиркина и другие преподаватели. Кроме того, новичков выбирали Алексей Россошанский и Юлия Романова-Кутьина, которые являются действующими голосами метро.

Изначально члены жюри должны были выбрать двух победителей конкурса. Однако правильный тембр и поставленную речь показали еще два участника, поэтому число финалистов увеличили до четырех.

Услышать новые голоса столичного метро можно будет в тематических поездах и на эскалаторах, пояснили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что график движения поездов Савеловского и Белорусского направлений МЖД изменится в мае-июне.

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