Движение поездов Рижского направления в сторону Москвы восстановили
Движение поездов Рижского направления Московской железной дороги и второго пути Московских центральных диаметров в сторону столицы восстановлено после временного затруднения по техническим причинам. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.
В четверг, 20 мая, в 07:50 на станции Аникеевка произошла вынужденная остановка пригородного поезда. Из-за инцидента было задержано движение поездов в сторону столицы.
В 08:13 движение на участке было восстановлено. В настоящее время поезда следуют на участке с увеличенными интервалами.
Специалисты принимают меры, чтобы ввести движение в график, уточнили в пресс-службе.
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