Движение поездов Рижского направления в сторону Москвы восстановили

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Россия, МЦД-2 Курско-Рижский диаметр, станция Аникеевка Карта всех событий

Движение поездов Рижского направления Московской железной дороги и второго пути Московских центральных диаметров в сторону столицы восстановлено после временного затруднения по техническим причинам. Об этом рассказали в пресс-службе МЖД.

В четверг, 20 мая, в 07:50 на станции Аникеевка произошла вынужденная остановка пригородного поезда. Из-за инцидента было задержано движение поездов в сторону столицы.

В 08:13 движение на участке было восстановлено. В настоящее время поезда следуют на участке с увеличенными интервалами.

Специалисты принимают меры, чтобы ввести движение в график, уточнили в пресс-службе.

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