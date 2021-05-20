Москвичи смогут пройти медобследование в 58 центрах госуслуг
Лавров заявил о готовности РФ «разгребать завалы» в отношениях с США
МВД назвало условие продления срока пребывания в РФ незаконных мигрантов
«Техноград» на ВДНХ пригласил предпринимателей Москвы на курсы
Счетная палата предупредила о риске для нацбезопасности из-за импорта сырья
Еще 80 ракет выпущено с территории сектора Газа в сторону Израиля
Хирурги Москвы первыми в мире удалили опухоли груди и сердца за одну операцию
В Сеченовском университете первыми в мире провели операцию по одномоментному удалению опухолей молочной железы и сердца. Об этом рассказал заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Роман Комаров.
В клинику обратилась женщина, у которой диагностировали рак правой молочной железы и выявили опухоль в левых отделах сердца. Хирурги провели операцию, удалив одновременно две опухоли.
— Нам пришлось оперировать ее одномоментно, в ходе одного хирургического вмешательства — то есть удалить молочную железу и через этот же доступ сделать операцию по удалению миксомы из предсердия, — отметил Комаров.
По его словам, операция прошла успешно. В настоящее время специалисты готовят публикацию, чтобы поделиться опытом с врачами со всего мира.
Комаров уточнил, что в подобных случаях нельзя проводить раздельные операции на сердце и груди, так как во время работы с онкологией опухоль могла заклинить левое атриовентрикулярное отверстие, что привело бы к отеку легких.
При этом врач отметил, что большинство российских клиник не обладает возможностью проводить операции подобной сложности, пишет агентство городских новостей «Москва».
Ранее сообщалось, что москвичи смогут пройти медобследование в 58 центрах госуслуг.
Читайте также: Главный онколог столицы объяснил, с какими симптомами нужно обращаться к врачу