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Хирурги Москвы первыми в мире удалили опухоли груди и сердца за одну операцию
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Хирурги Москвы первыми в мире удалили опухоли груди и сердца за одну операцию

Анастасия Волоснова

Город

В Сеченовском университете первыми в мире провели операцию по одномоментному удалению опухолей молочной железы и сердца. Об этом рассказал заведующий кафедрой факультетской хирургии № 1 Института клинической медицины имени Склифосовского Сеченовского университета Роман Комаров.

В клинику обратилась женщина, у которой диагностировали рак правой молочной железы и выявили опухоль в левых отделах сердца. Хирурги провели операцию, удалив одновременно две опухоли.

— Нам пришлось оперировать ее одномоментно, в ходе одного хирургического вмешательства — то есть удалить молочную железу и через этот же доступ сделать операцию по удалению миксомы из предсердия, — отметил Комаров.

По его словам, операция прошла успешно. В настоящее время специалисты готовят публикацию, чтобы поделиться опытом с врачами со всего мира.

Комаров уточнил, что в подобных случаях нельзя проводить раздельные операции на сердце и груди, так как во время работы с онкологией опухоль могла заклинить левое атриовентрикулярное отверстие, что привело бы к отеку легких.

При этом врач отметил, что большинство российских клиник не обладает возможностью проводить операции подобной сложности, пишет агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что москвичи смогут пройти медобследование в 58 центрах госуслуг.

Читайте также: Главный онколог столицы объяснил, с какими симптомами нужно обращаться к врачу

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