Главный онколог столицы объяснил, с какими симптомами нужно обращаться к врачу

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Главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игорь Хатьков рассказал, что немотивированное похудение, наличие уплотнений, изменение родимых пятен должны стать поводом для срочного обращения к доктору.

— При возникновении малейших симптомов, дискомфорта нужно обращаться к врачу. Если есть какие-то общие симптомы заболевания — немотивированное похудение, слабость, примесь слизи или крови в кале или в выделениях из соска у женщин, наличие уплотнений, изменение давно существовавших родимых пятен. Эти изменения должны быть поводом максимально раннего обращения к врачу, — сказал медик в интервью РИА Новости.

Ранее врач назвал шесть симптомов незаметно развивающегося рака. Первым симптомом является налет на языке. Он свидетельствует об изменениях в ЖКТ.

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