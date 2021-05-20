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Пес по кличке Рокко получил работу на заводе по производству виски
Фото: Pixabay

Пес по кличке Рокко получил работу на заводе по производству виски

Илья Ашуров

В мире

Шотландский производитель алкоголя Grant's Whisky нанял на работу кокер-спаниеля по кличке Рокко. Собака получила должность инспектора по бочкам.

Обязанности Рокко будут заключаться в проверке качества древесины, из которой изготовлены бочки для хранения виски. Раньше, как и на многих подобных предприятиях, эту работу выполняли «механические носы», но руководство завода отметило, что наняв на работу собаку, хочет улучшить качество производимой продукции.

— Дерево — это природный материал, а дистилляция виски — это органический процесс, поэтому наша работа — убедиться, что все идеально, поскольку виски настаивается в дубовых бочках, — сказал бренд-директор Крис Вуфф.

По его словам, обоняние собаки в 40 раз сильнее человеческого. Также собака будет обходить все предприятие и выявлять странные запахи. В случае обнаружения последних кокер-спаниель даст сигнал сотрудникам завода. Перед тем как получить работу, Рокко прошел специальное обучение.

На заводе для нового сотрудника будет оборудован специальный питомник, пишет издание Express.

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Работавискисобаки
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