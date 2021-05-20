МИД РФ отреагировал на высылку российского дипломата из Северной Македонии

Фото: МИД РФ

Министерство иностранных дел России заявило, что высылка российского дипломата из Северной Македонии не может не отразиться на отношениях государств. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД в четверг, 20 мая.

— Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях. Ответные меры последуют, — говорится в сообщении.

Ранее Северная Македония объявила дипломата из РФ персоной нон грата, а также заявила о его высылке из страны.

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