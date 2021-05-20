МИД РФ отреагировал на высылку российского дипломата из Северной Македонии
Министерство иностранных дел России заявило, что высылка российского дипломата из Северной Македонии не может не отразиться на отношениях государств. Об этом сообщила пресс-служба российского МИД в четверг, 20 мая.
— Решительно осуждаем подобные немотивированные действия, которые не могут не отразиться на российско-северомакедонских отношениях. Ответные меры последуют, — говорится в сообщении.
Ранее Северная Македония объявила дипломата из РФ персоной нон грата, а также заявила о его высылке из страны.
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