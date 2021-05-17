Лавров усомнился в результатах расследования взрывов во Врбетице

Фото: МИД РФ

Разбирательство вокруг взрывов в чешской деревне Врбетице едва ли приведет к какому-то конкретному результату. Об этом в понедельник, 17 мая, заявил министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров.

По его словам, Чехия и США проявили крайне недружественный подход к России, выдвигая абсолютно бездоказательные, голословные обвинения в адрес РФ. В настоящее время власти Чехии «с позором» расхлебывают историю со взрывами во Врбетице.

— Никто до сих пор не смог объяснить, чем все эти годы занимались следственные органы: путаются в показаниях, выдвигают какие-то все новые и новые версии. Надо сначала у себя разбираться с такими вещами, прежде чем выгонять дипломатов, обвиняя их в том, по чему еще не закончено следствие, — приводит слова Лаврова РИА Новости.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Ранее глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах во Врбетице.

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