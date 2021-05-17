Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Премьер Чехии отреагировал на слова Земана о взрывах во Врбетице
Фото: Pixabay

Премьер Чехии отреагировал на слова Земана о взрывах во Врбетице

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал слова президента республики Милоша Земана о взрывах на складах во Врбетице в 2014 году.

Ранее глава государства пояснил, что одной из версий случившегося во Врбетице может быть попытка скрыть нехватку оружия. Милош Земан отметил, что узнал об этом от министра юстиции Марии Бенешовой, которая сообщала, что версий произошедшего «может быть больше двух».

По словам Бабиша, он объяснил президенту, что полиция расследует единственную версию, передает РИА Новости.

— Возможно, в ходе расследования с 2014 года там было больше версий. Но я не могу объяснить, почему президент настаивает на том, что существует несколько версий, — сказала премьер.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Ранее глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах во Врбетице.

Читайте также: МИД России ответил на обвинения во взрывах во Врбетице

Чехияобвиненияпрезиденты
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Юбилей Михаила Булгакова: время говорить о любви

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Взять и поделить: как сделать так, чтобы вакцины хватило всем

Татьяна Минеева
Татьяна Минеева

Работа для молодежи: нужно дать подросткам шанс

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Смысл земных страданий

Михаил Краснов
Михаил Краснов

Научитесь понимать язык сорняков

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Возьмите сканер, нажмите кнопку: как стереть воспоминания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

От венка до вина: главные майские цветы

Все мнения
О проекте