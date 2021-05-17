Премьер Чехии отреагировал на слова Земана о взрывах во Врбетице

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Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш прокомментировал слова президента республики Милоша Земана о взрывах на складах во Врбетице в 2014 году.

Ранее глава государства пояснил, что одной из версий случившегося во Врбетице может быть попытка скрыть нехватку оружия. Милош Земан отметил, что узнал об этом от министра юстиции Марии Бенешовой, которая сообщала, что версий произошедшего «может быть больше двух».

По словам Бабиша, он объяснил президенту, что полиция расследует единственную версию, передает РИА Новости.

— Возможно, в ходе расследования с 2014 года там было больше версий. Но я не могу объяснить, почему президент настаивает на том, что существует несколько версий, — сказала премьер.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Ранее глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах во Врбетице.

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