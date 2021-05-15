МИД России ответил на обвинения во взрывах в Врбетице

Фото: МИД РФ

Чехия перекладывает вину на Россию за инцидент во Врбетице, так как не в состоянии провести объективное расследование. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила, что российское внешнеполитическое ведомство обратило внимание на сообщения СМИ «о таинственной пропаже с печально известных складов во Врбетице сразу после взрывов в 2014 году большого количества вооружений».

Как утверждают в МИД, руководство компании Imex Group, являющаяся арендатором складов, и которую внутренние органы Чехии обвинили в том, что в их помещения в 2014 году «проникли российские агенты ГРУ», обратилось с иском о возбуждении уголовного дела в связи с кражей имущества компании. В фирме уверены, что упомянутые взрывы не могли бы уничтожить такое количество оружия.

Мария Захарова отметила внимание, что Государственная инспекция органов безопасности Чехии и Национальный центр по борьбе с организованной преступностью отказались от комментариев.

— Складывается впечатление, что власти Чехии не только не в состоянии провести объективное расследование, но и не могут выстроить логическую цепочку происходящих на территории собственной страны безобразий. Во всей этой истории очевиден лишь один факт — в ситуации тотальной неразберихи в Праге не нашли ничего лучшего, как попытаться переложить всю вину за это на пресловутого «внешнего врага» в лице России, — цитирует Захарову РИА Новости.

Конфликт с Чехией

17 апреля власти Чехии заявили о решении выдворить из страны 18 сотрудников российского посольства в Праге за якобы работу на российскую разведку. Также в Праге заявляли о причастности России к взрывам, произошедшим на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. В ответ на это МИД России назвал персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии. В свою очередь Прага потребовала отменить это решение из-за осложнений работы дипмиссии.

Не получив реакции на данную просьбу, страна решила уравнять число сотрудников посольства России в Чехии до уровня своего представительства в Москве. В свою очередь МИД России выразил протест послу Чехии из-за действий Праги.

Ранее глава чешской разведки заявил, что в России были готовы к заявлению о взрывах во Врбетице.

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