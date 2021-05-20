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Кукольный праздник и «Майская коза»: как пройдет выставка «Гранд текстиль»
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Кукольный праздник и «Майская коза»: как пройдет выставка «Гранд текстиль»

Ольга Маркова

Культура

Московская Специализированная выставка-ярмарка «Гранд текстиль» с 20 по 23 мая приглашает жителей и гостей столицы в выставочный центр «Т-Модуль». Здесь представлены авторские работы художников и дизайнеров, текстиль, кружево, куклы.

Каждый день фестиваля проходит под знаком определенной тематики. Так, в четверг, 20 мая, посетителей ждут на фестиваль «Майская коза. Одежды и куклы».

На следующий день, 21 мая, пройдет традиционный День Платья, где расскажут и об истории платья, и покажут авторские, уникальные разработки, а художник Татьяна Овчинникова представит коллекцию кукол Пандор в исторических костюмах разных эпох.

В субботу, 22 мая, состоится Гранд Дефиле с Мариной Корниловой. А завершит выставку 23 мая большой Кукольный праздник, сообщается на сайте выставки.

Читайте также: Выставка «Скульптура Владимира Соскиева» открылась в музее «Царицыно»

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