Пассажиры смогут оплатить проезд на МЦД банковской картой

Фото: Антон Кардашов / АГН Москва

Оплатить проезд на Московских центральных диаметрах (МЦД) можно будет банковскими картами. Об этом рассказали в Telegram-канале столичного департамента транспорта в четверг, 20 мая.

В ведомстве отметили, что в Москве начался финальный этап тестирования системы, который продлится до 7 июня 2021 года. На некоторых турникетах уже появились стикеры, которые свидетельствуют о том, что проезд можно оплатить банковской картой. В ближайшее время система начнет работать на всех станциях МЦД.

В центральной зоне проезд на МЦД по банковской карте будет стоить 46 рублей. В пригороде цена проезда составит 54 рубля. Уточняется, что пересадка с МЦД на МЦК и метро будет бесплатной.

Ранее сообщалось, что цифровые дисплеи сити-формата в пилотном режиме заработали в московском метро.

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