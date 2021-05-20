Выставка «Аксаковы — Семья — Россия» откроется в Доме И. С. Остроухова 

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Дом И. С. Остроухова в Трубниках, главная выставочная площадка Государственного музея истории российской литературы имени В. И. Даля, приглашает москвичей и гостей столицы увидеть всероссийский выставочный проект «Аксаковы — Семья — Россия». Экспозиция посвящена 230-летней годовщине со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова.

Гости выставки увидят живописные и графические портреты, фотографии и личные вещи, рукописи, документы, письма и книги семьи Аксаковых и их литературного окружения.

К выставке подготовлена программа мероприятий, включающая книжные презентации, экскурсии, лекции и музыкальные вечера.

Кроме того, выходит иллюстрированный альбом «Аксаковы. К 230-летию С. Т. Аксакова», где собраны материалы российских музеев и архивов, связанные с семьей Аксаковых.

Выставка открыта с 21 мая до 15 августа, сообщается на сайте музея.

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