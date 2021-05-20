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Схему движения на Таганской площади изменят летом
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Схему движения на Таганской площади изменят летом

Анастасия Волоснова

Город
Россия, Москва, Таганская площадь Карта всех событий

Схему движения на Таганской площади изменят летом 2021 года. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве пояснили, что закрытый съезд с дублера на основной ход Садового кольца приводит к затруднению движения на Таганской, Воронцовской, Верхней Радищевской и Марксистской улицах. Кроме того, осложняется проезд автобусов, которые ходят по маршрутам Т53 и Б.

Летом на участке откроется съезд с дублера Земляного Вала на Садовое кольцо возле Большого Дровяного переулка. В ведомстве уточнили, что съезд проведут в прикрытую полосу через сужение и увод основных рядов в левую сторону.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Предполагается, что изменения позволят общественному транспорту передвигаться на 15 процентов быстрее.

Ранее сообщалось, что цифровые дисплеи сити-формата в пилотном режиме заработали в московском метро.

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