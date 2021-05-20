Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Таганская площадь Карта всех событий

Схему движения на Таганской площади изменят летом 2021 года. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В ведомстве пояснили, что закрытый съезд с дублера на основной ход Садового кольца приводит к затруднению движения на Таганской, Воронцовской, Верхней Радищевской и Марксистской улицах. Кроме того, осложняется проезд автобусов, которые ходят по маршрутам Т53 и Б.

Летом на участке откроется съезд с дублера Земляного Вала на Садовое кольцо возле Большого Дровяного переулка. В ведомстве уточнили, что съезд проведут в прикрытую полосу через сужение и увод основных рядов в левую сторону.

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Предполагается, что изменения позволят общественному транспорту передвигаться на 15 процентов быстрее.

Ранее сообщалось, что цифровые дисплеи сити-формата в пилотном режиме заработали в московском метро.

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