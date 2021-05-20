«Это же рай на Земле»: Волочкову испугало возможное исчезновение Мальдив

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Никакой курорт мира не заменит «райских Мальдив». Таким мнением с «ВМ» поделилась балерина Анастасия Волочкова. Ее удивило и напугало заявление мальдивского министра окружающей среды и технологий Амината Шауна о том, что из-за изменений климата это государство может быть затоплено к 2100 году.

— Какое глобальное потепление? Там весь год прекрасная погода! Может, это вообще какой-то политический ход? Я не верю, что такое может вообще произойти. Давайте сделаем так, чтобы Мальдивы не затапливало. Чтобы у наших потомков была возможность посмотреть на этот райский уголок на Земле. Я не знаю, какой курорт может заменить такой рай, — высказалась танцовщица.

По словам Анастасии Волочковой, на Мальдивах она была уже 18 раз. Балерина на протяжении уже десяти лет ездит туда почти каждые полгода. Как отметила собеседница «ВМ», у нее аэрофобия, но единственное направление, где ее страх исчезает, — это Мальдивы. Танцовщица заключила, что на этом курорте любит все и это «лучшее место на Земле».

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