«Всех не помнит»: племянник Олега Янковского высказался о романах Прокловой

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Актер Игорь Янковский возмутился публичными рассказами Елены Прокловой о ее прошлых романах. Артистка сообщила широкой публике и о связи с его дядей — актером, народным артистом СССР Олегом Янковским.

— Дай бог Леночке хорошей жизни, счастливой жизни. Столько у нее мужчин было, что она, наверное, всех не упомнит. Ну что тут сделаешь? Ничего не поделаешь. Если она стала об этом говорить, то мне только ее жалко. Ну честное слово. Если у них был какой-то роман, то сохрани в себе это. Неприятно, грязно! — высказался актер в программе «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым.

Янковский добавил, что супруга дяди, актриса Людмила Зорина, хорошо знала о его любовных похождениях, но это не разрушило их брак.

— Это беда нашей профессии. Но, с другой стороны, мы — герои-любовники. Если нас не будут любить, значит, мы плохо работали, — отметил Игорь Янковский.

Ранее Елена Проклова рассказала о своей любовной связи с Олегом Янковским. Она заявила, что с ним у нее «сложились потрясающе интересные, красивые отношения». Они начались у актеров на съемках картины Игоря Масленникова «Сентиментальный роман», пишет «Телепрограмма».

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