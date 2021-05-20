Штрафы за нарушение ПДД в России предложили взыскивать в упрощенном порядке

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Замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук предложил взыскивать штрафы, выписанные водителям за нарушение правил дорожного движения, в упрощенном порядке без участия судебного пристава.

Замминистра напомнил, что взыскание штрафов в этой области занимает значительную часть среди производств, которые исполняют судебные приставы. На сегодняшний день приставы проводят взыскание, направляя запросы в банки.

— Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории документов, — сказал Евгений Забарчук.

Он пояснил, что предлагается проработать возможность взыскивать штрафы с водителей, правонарушения которых были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Евгений Забарчук добавил, что основная законодательная база по этому вопросу будет сформирована до конца 2021 года, сообщает ТАСС.

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