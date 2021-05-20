Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Штрафы за нарушение ПДД в России предложили взыскивать в упрощенном порядке
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Штрафы за нарушение ПДД в России предложили взыскивать в упрощенном порядке

Виктория Родимкина

Транспорт

Замминистра юстиции РФ Евгений Забарчук предложил взыскивать штрафы, выписанные водителям за нарушение правил дорожного движения, в упрощенном порядке без участия судебного пристава.

Замминистра напомнил, что взыскание штрафов в этой области занимает значительную часть среди производств, которые исполняют судебные приставы. На сегодняшний день приставы проводят взыскание, направляя запросы в банки.

— Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории документов, — сказал Евгений Забарчук.

Он пояснил, что предлагается проработать возможность взыскивать штрафы с водителей, правонарушения которых были зафиксированы камерами видеонаблюдения.

Евгений Забарчук добавил, что основная законодательная база по этому вопросу будет сформирована до конца 2021 года, сообщает ТАСС.

Читайте также: Юрист развеял миф о новом штрафе для водителей с начала лета

штрафПДДводители
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Дмитрий Пучков
Дмитрий Пучков

Каин и Авель не играли в компьютерные игры

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Жажда зрелищ: чем реже мы ходим в музеи, тем лучше

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Ускоренно строим соцобъекты

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Кто сказал, что во всем виновата школа

Юрий Поляков
Юрий Поляков

Наши дети растут варварами

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Лето как предчувствие: до июня осталось всего пять минут

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Если в пиве слишком много пены: отчего мы больше не дружим с Чехией

Все мнения
О проекте