ВВС Польши прокомментировали сообщения о захвате самолета

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Самолет Военно-воздушных сил Польши подал сигнал о захвате в рамках военных учений, которые проходят в республике. Об этом рассказала представитель пресс-службы оперативного командования ВВС Польши Адриана Волыньская в четверг, 20 мая.

Ранее в СМИ появились сообщения о вероятном захвате польского самолета. Сигнал об этом поступил на пульт диспетчера.

— Это происходит в рамках проходящих 17–21 мая тактических учений Renegade-Sarex, — сказала Адриана Волыньская.

Она уточнила, что «захват самолета» — эпизод учений в сфере противодействия терроризму, сообщает ТАСС.

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