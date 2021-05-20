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Ангела Меркель: Европа не может решить все конфликты в мире сразу
Фото: Bundesregierung

Ангела Меркель: Европа не может решить все конфликты в мире сразу

Виктория Родимкина

В мире

Евросоюз не может взять на себя все мировые конфликты и решить их, особенно такой сложный, как на Ближнем Востоке. Об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель в четверг, 20 мая.

— Европа не может решить все конфликты — а ближневосточный конфликт один из самых сложных — в мире разом, — сказала канцлер.

Она добавила, что Евросоюз уже взял на себя больше ответственности в Африке. Ангела Меркель напомнила также о роли ЕС в урегулировании ситуации в Ливии. По мнению политика, это привело к тому, что процесс «под эгидой ООН» стал более успешным.

Канцлер ФРГ добавила, что полной ясности по ситуации в Ливии пока нет, но есть переходное правительство, которое готовится к выборам, сообщает РИА Новости.

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