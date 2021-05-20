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Эпидемиолог оценил ситуацию с COVID-19 в Москве и России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Эпидемиолог оценил ситуацию с COVID-19 в Москве и России

Кирилл Николаев

Здоровье

Москва и Россия переживают стадию стабилизации эпидемиологического процесса по коронавирусной инфекции. Об этом в четверг, 20 мая, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов на конференции «Инфекционные болезни — актуальные проблемы, лечение и профилактика».

По его словам, в Москве и России снизилось число случаев заболевания коронавирусом. Это означает снижение циркуляции вируса. В настоящее время она составляет менее пяти процентов, сообщает РИА Новости.

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Россиякоронавирусэпидемиолог
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