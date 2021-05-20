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«Зубы выбьем»: Путин ответил желающим посягнуть на территории России
Фото: Администрация президента РФ

«Зубы выбьем»: Путин ответил желающим посягнуть на территории России

Кирилл Николаев

Внешняя политика

Россия жестко ответит на попытки посягнуть на свои территории. Об этом в четверг, 20 мая, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа».

По его словам, как только Россия становится сильнее, у ее оппонентов сразу находятся поводы для ограничения ее развития. Он добавил, что Россия располагает самыми современными силами ядерного сдерживания.

Ранее Владимир Путин сообщил, что попытки исказить роль СССР во Второй мировой войне преследуют цель ослабить и дискредитировать РФ.

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