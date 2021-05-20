«Зубы выбьем»: Путин ответил желающим посягнуть на территории России
Россия жестко ответит на попытки посягнуть на свои территории. Об этом в четверг, 20 мая, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин на заседании организационного комитета «Победа».
По его словам, как только Россия становится сильнее, у ее оппонентов сразу находятся поводы для ограничения ее развития. Он добавил, что Россия располагает самыми современными силами ядерного сдерживания.
Путин пригрозил: "Зубы выбьем"— Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) May 20, 2021
"Все нас хотят где-то укусить или чего-то от нас откусить. Но они должны знать - те, кто собираются это сделать - что мы зубы выбьем всем, так, чтобы они не могли кусаться", - пообещал он. pic.twitter.com/unR9hv9LFS
Ранее Владимир Путин сообщил, что попытки исказить роль СССР во Второй мировой войне преследуют цель ослабить и дискредитировать РФ.
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