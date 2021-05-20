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Новые платформы появятся на остановочном пункте 71-й километр Большого кольца МЖД
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Сергей Быстров

Новые платформы появятся на остановочном пункте 71-й километр Большого кольца МЖД

Анастасия Колоскова

Транспорт

На остановочном пункте 71-й километр Большого кольца МЖД в Дмитровском городском округе начались работы по строительству новых платформ. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД в четверг, 20 мая.

Уточняется, что здесь на время работ в рамках реконструкции участка Костино — Иванцево для остановки поездов будет использоваться временная деревянная платформа.

Длина двух новых береговых платформ составит 260 метров. На них будут установлены защищающие от осадков навесы, а также навигационные таблички, скамейки и урны.

В настоящее время на участке Костино — Иванцево специалисты укладывают бесстыковой путь. Всего здесь реконструируют пять остановочных пунктов: 68-й километр, 71-й километр, 74-й километр, Драчево и 80-й километр.

Так, завершена реконструкция на станциях Костино и Иванцево, продолжаются работы на платформе 68-й километр, отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что самую длинную эстакаду МЖД в столице планируют ввести в эксплуатацию в сентябре.

Читайте также: Андрей Бочкарев: Строительство остановочных пунктов на соединительной ветке между Киевским и Смоленским направлениями МЖД начнется в июле

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