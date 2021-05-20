Путин заявил о желании недоброжелателей ограничить Россию, когда она становится сильнее

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что как только Россия становится сильнее, всегда находятся поводы, чтобы ограничивать ее развитие. Об этом в четверг, 20 мая, российский лидер заявил на заседании оргкомитета «Победа».

— Как сказал один из наших императоров: «Нашей огромности боятся все», — приводит слова главы государства РИА Новости.

Ранее Владимир Путин призвал продолжать работу по рассекречиванию архивных данных о Великой Отечественной войне, а также развивать такие проекты, как «Без срока давности». По его словам, русофобы и «нечистоплотные политики» все еще пытаются переиначить итоги войны и оправдать нацистов.

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