Серийного отравителя Мурата Сабанова приговорили к 16 годам колонии строгого режима

Фото: Пресс-служба Басманного суда

Басманный суд вынес приговор «столичному отравителю» Мурату Сабанову. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщил пресс-секретарь суда.

Сабанова приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Также ему назначили штраф 1 854 000 рублей. Прокуратура требовала приговорить подсудимого к 17 годам колонии.

Видео: Пресс-служба Басманного суда

По версии следствия, в районе Чистых прудов Сабанов знакомился с людьми, употреблявшими алкогольные напитки, входил в доверие и убеждал попробовать жидкость с лекарством. После этого люди теряли сознание. Затем Сабанов похищал вещи потерпевших. На счету Сабанова 50 преступлений: разбои, кражи, в том числе паспорта гражданина РФ, а также мошенничества с использованием электронных средств платежа. Всего от действий Сабанова пострадали 30 человек, пяти из которых причинен тяжкий вред здоровью. Общая сумма ущерба составляет более миллиона рублей.

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