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Следком возбудил уголовное дело после того, как водитель сбил девочку на юго-западе Москвы
Фото: СК РФ

Следком возбудил уголовное дело после того, как водитель сбил девочку на юго-западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Болотниковская улица Карта всех событий

Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как водитель ВАЗ сбил ребенка на юго-западе столицы. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Инцидент произошел днем 19 мая на улице Болотниковской. Девочка не остановилась перед проезжей частью, после чего на нее наехал автомобиль ВАЗ. В результате происшествия ребенок получил серьезные травмы и был госпитализирован в одну из городских больниц.

Видео: Telegram-канал MSK

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

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