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Свыше 1,7 миллиарда рублей получили аграрии Подмосковья в качестве господдержки
Фото: pixabay.com

Свыше 1,7 миллиарда рублей получили аграрии Подмосковья в качестве господдержки

Елена Фролова

Общество

Более 1,7 миллиарда рублей выделило государство для поддержки сельскохозяйственных производителей Московской области с начала 2021 года. Такую информацию предоставили в пресс-службе областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

— Вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле министерства, — подчеркнул глава ведомства Сергей Воскресенский.

Он также уточнил, что по состоянию на 20 мая сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного комплекса региона получили более 1,7 миллиарда рублей государственной поддержки. Всего на развитие агропромышленного комплекса в области было выделено 5,6 миллиарда рублей, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Это означает, что представители данной сферы деятельности могут рассчитывать на 30 видов господдержки.

Читайте также: Более 30 видов субсидий предоставят аграриям Подмосковья в 2021 году

сельское хозяйствоподмосковные аграрииМосковская область
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