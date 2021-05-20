Свыше 1,7 миллиарда рублей получили аграрии Подмосковья в качестве господдержки

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Более 1,7 миллиарда рублей выделило государство для поддержки сельскохозяйственных производителей Московской области с начала 2021 года. Такую информацию предоставили в пресс-службе областного министерства сельского хозяйства и продовольствия.

— Вопрос доведения государственной поддержки до получателей находится на постоянном контроле министерства, — подчеркнул глава ведомства Сергей Воскресенский.

Он также уточнил, что по состоянию на 20 мая сельскохозяйственные товаропроизводители и организации агропромышленного комплекса региона получили более 1,7 миллиарда рублей государственной поддержки. Всего на развитие агропромышленного комплекса в области было выделено 5,6 миллиарда рублей, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Это означает, что представители данной сферы деятельности могут рассчитывать на 30 видов господдержки.

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