Экс-глава Клинского района предстанет перед судом по обвинению в организации преступного сообщества

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Следствием завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего главы Клинского муниципального района Александра Постриганя и трех его сообщников. Об этом в четверг, 20 мая, «Вечерней Москве» сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.

Каждый из преступников в зависимости от роли обвиняется в организации преступного сообщества и участии в нем, в присвоении чужого имущества, в мошенничестве и в легализации имущества.

Дело в отношении еще одного соучастника преступления уже рассмотрено судом, он признан виновным и ему назначено наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

Еще пять соучастников объявлены в розыск.

В отношении одного из разыскиваемых, сына Александра Постриганя, ведется процесс экстрадиции из Испании.

По предварительным данным следствия, Постригань, являясь главой Клинского муниципального района Московской области, создал преступное сообщество. В состав организации вошли должностные лица местной администрации, предприниматели, а также его родственники. В общей сложности преступная группировка совершила 16 тяжких преступлений в период с августа 2003 года по июнь 2018-го. Сумма причиненного ущерба составила 72 миллиона рублей.

Сообщниками также было совершено не менее семи эпизодов легализации иного имущества, общая рыночная стоимость которого составила не менее 68 миллионов рублей.

Клинским городским судом по иску Генеральной прокуратуры РФ принято решение об обращении имущества Постриганя и аффилированных с ним лиц стоимостью в 10 миллиардов рублей в доход государства. Таким образом, причиненный государству ущерб возмещен в полном объеме.

Ранее «ВМ» писала, что бывшего сотрудника РЖД обвинили в хищении 1,5 миллиарда рублей при строительстве БАМ.

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