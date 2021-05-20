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Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам
Фото: Администрация президента РФ

Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам

Кирилл Николаев

Общество

Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в четверг. 20 мая.

Речь идет о таких городах, как Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары. Звание присвоено за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне.

Ранее Владимир Путин призвал продолжать работу по рассекречиванию архивных данных о Великой Отечественной войне, а также развивать такие проекты, как «Без срока давности». По его словам, русофобы и «нечистоплотные политики» все еще пытаются переиначить итоги войны и оправдать нацистов.

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