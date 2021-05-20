Путин присвоил звание «Город трудовой доблести» 12 российским городам
Президент Российской Федерации Владимир Путин присвоил 12 российским городам звание «Город трудовой доблести». Соответствующий указ опубликован на сайте Кремля в четверг. 20 мая.
Речь идет о таких городах, как Барнаул, Каменск-Уральский, Киров, Коломна, Комсомольск-на Амуре, Красноярск, Магадан, Пенза, Рыбинск, Северодвинск, Тюмень и Чебоксары. Звание присвоено за значительный вклад жителей городов в достижение победы в Великой Отечественной войне.
Ранее Владимир Путин призвал продолжать работу по рассекречиванию архивных данных о Великой Отечественной войне, а также развивать такие проекты, как «Без срока давности». По его словам, русофобы и «нечистоплотные политики» все еще пытаются переиначить итоги войны и оправдать нацистов.
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