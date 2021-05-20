Российский дипломат покинул Северную Македонию по решению местных властей

Фото: Pexels

Российский дипломат, о высылке которого объявили власти Северной Македонии, покинул территорию государства. Об этом в четверг, 20 мая, рассказали в посольстве РФ в Скопье.

Как уточнили в дипмиссии, дипломат выехал с территории Северной Македонии в рамках установленного местными властями срока.

При этом в посольстве не раскрыли должность и личные данные высланного сотрудника, сообщает РИА Новости.

Ранее Северная Македония объявила дипломата из РФ персоной нон грата, а также заявила о его высылке из страны.

Читайте также: МИД РФ отреагировал на высылку российского дипломата из Северной Македонии