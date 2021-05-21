Биолог рассказал, что делает людей привлекательными для комаров

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Кровососущие насекомые реагируют на тепло и запах тела, выбирая объект, рассказал сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.

Эксперт пояснил, что подобно другим существам, комары выбирают жертву, полагаясь на свои органы чувств. При этом рассказы о том, что люди с определенной группой крови больше других привлекательны для комаров, Марьинский назвал полумифическими.

В действительности если человек активно потеет, то комарам его легче найти. Соответственно, в компании, где один потеет сильнее других, именно такой человек станет основным объектом притяжения для насекомых.

Биолог также уточнил в интервью радио Sputnik, что комары «липнут» к человеку, который активно потеет, но после него они обязательно переключатся на тех, кто есть рядом.

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