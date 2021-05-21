Аналитики подсчитали среднюю стоимость букета на последний звонок в России

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Средняя стоимость букета на последний звонок в школе составила 987 рублей. Это следует из данных компании «Эвотор» в пятницу, 21 мая.

— Букет на последний звонок обойдется школьнику в среднем в 987 рублей. По сравнению с прошлым годом цветы подешевели на три процента, — говорится в тексте, подготовленном по результатам исследования.

Дороже всего цветы обойдутся в Москве — 1401 рубль и Санкт-Петербурге — 1124 рубля. Меньше всего потратят школьники в Пермском крае — стоимость букетов в этом регионе в среднем составляет 660 рублей, передает ТАСС.

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