Инициативу Евгения Попова по созданию стандарта социального благополучия поддержал Сергей Рябухин

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Предложение Евгения Попова, журналиста телеканала «Россия 1», о разработке стандарта социального благополучия москвича поддержал Сергей Рябухин, первый замглавы Комитета по бюджету и финансовым рынкам Совета Федерации. Сенатор занимается разработкой аналогичного документа в масштабе страны.

— Цель стандарта — разработать механизмы, которые позволят предоставить равные условия доступа к социальным услугам и инфраструктуре всем москвичам, независимо от их уровня дохода и социального статуса. Это вопрос социальной справедливости. Люди платят налоги и вправе рассчитывать на ответные действия власти, свидетельствующие о поддержке каждого москвича, — считает Евгений Попов.

В документе планируется отразить перечень социальных показателей, выполнение которых станет обязательным для московских властей. Они касаются самых важных сфер жизни человека — здравоохранения, образования, досуга, транспортной обеспеченности, охраны общественного порядка, трудоустройства и других. Это позволит обеспечить каждому москвичу чувство защищенности.

Стандарт окажет положительное влияние, прежде всего, на жизнь наиболее незащищенных категорий москвичей — людей с низкими доходами, маломобильных, многодетных семей, пенсионеров. Он даст им возможность получать реальную адресную поддержку.

Сергей Рябухин в ходе встречи обратил внимание на своевременность и актуальность подобного документа для жителей столицы.

— Стандарт будет способствовать решению одной из приоритетных задач государства — увеличению продолжительности жизни россиян. Он предложит комплекс мер, которые позволят не только увеличить продолжительность, но и повысить качество жизни. Мне очень импонирует такой фундаментальный, глубокий подход к проблеме, потому что убежден — мелочей в организации нашего социума быть не должно, — заявил в свою очередь Сергей Рябухин.

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