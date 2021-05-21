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Банк России назвал НПФ лучшими хранителями пенсий
Фото: moscow-live

Банк России назвал НПФ лучшими хранителями пенсий

Иван Юминов

Экономика

Лучшими хранителями пенсионных накоплений россиян оказались негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Это следует из данных Банка России (ЦБ).

Отмечается, что средняя доходность от инвестирования пенсионных накоплений через такие фонды составила в первом квартале этого года один процент, что равняется 4,1 процента годовых.

При этом управляющая компания ВЭБ, которая отвечает за накопления людей, не определившихся с управляющим, заработала за аналогичный период 3,09 процента годовых по расширенному портфелю, отмечается на сайте регулятора.

Ранее ЦБ назвал угрозы при идентификации клиентов банков по видео.

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НПФЦБ Россиипенсия
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