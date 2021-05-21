Банк России назвал НПФ лучшими хранителями пенсий

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Лучшими хранителями пенсионных накоплений россиян оказались негосударственные пенсионные фонды (НПФ). Это следует из данных Банка России (ЦБ).

Отмечается, что средняя доходность от инвестирования пенсионных накоплений через такие фонды составила в первом квартале этого года один процент, что равняется 4,1 процента годовых.

При этом управляющая компания ВЭБ, которая отвечает за накопления людей, не определившихся с управляющим, заработала за аналогичный период 3,09 процента годовых по расширенному портфелю, отмечается на сайте регулятора.

Ранее ЦБ назвал угрозы при идентификации клиентов банков по видео.

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