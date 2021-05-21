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В «Москино» покажут ретроспективу фильмов с Олегом Далем
Фото: kino-teatr.ru

В «Москино» покажут ретроспективу фильмов с Олегом Далем

Ольга Маркова

Культура

Кинотеатры сети «Москино» приглашают жителей и гостей столицы на показы фильмов с актером Олегом Далем, которые приурочены к 80-летию со дня его рождения. Показы пройдут 25 мая в кинотеатрах «Полет», «Салют» и «Звезда».

Зрители увидят три картины. Психологическая драма про поиск виновного в убийстве «Человек, который сомневается» поставлена по сценарию Леонида Аграновича.

Следователь Лекарев едет в далекий сибирский город, чтобы заново расследовать дело об убийстве десятиклассницы — виновность осужденного 20-летнего Бориса Дуленко (вторая роль в кино Олега Даля) вызывает сомнение.

Грандиозная экранизация Шекспира «Король Лир», где Олег Даль сыграл шута, стала последним фильмом режиссера Григория Козинцева.

История возвращения блудного сына «В четверг и больше никогда» снята театральным режиссером Анатолием Эфросом по сценарию писателя Андрея Битова. В фильме Олег Даль создал интересный образ сложного, малоприятного человека.

Участие в мероприятиях бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте «Москино».

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