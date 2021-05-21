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Каскадер пострадала на съемках фильма в центре Москвы
Фото: Moscow-live

Каскадер пострадала на съемках фильма в центре Москвы

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, Центральный административный округ, Пресненский район Карта всех событий

Каскадеру понадобилась помощь медиков после съемок фильма в Пресненском районе столицы. Об этом в пятницу, 21 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу.

20 мая около 21:30 в лечебное учреждение обратилась 42-летняя женщина. Врачи диагностировали у нее ушиб и сдавливание стопы. По словам пациентки, травму она получила на съемках фильма днем ранее.

По данному факту проводится проверка.

Ранее «ВМ» сообщала, что женщина погибла при бытовом конфликте на севере Москвы.

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