Московских школьников познакомят с профессией журналиста

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

В столице стартовал набор в предпрофессиональные медиаклассы. 20 мая «ВМ» узнала, как именно будут учить будущих медиажурналистов.

В новом учебном году в столичных школах откроются медиаклассы. В проекте примут участие 57 общеобразовательных учреждений города. Он реализуется совместно с 13 вузами — лидерами в подготовке специалистов в области медиаиндустрии и массовых коммуникаций. Так, в рамках проекта у школьников будет возможность посещать практические занятия и участвовать в программах стажировок.

Например, одним из партнеров стал Театральный институт имени Бориса Щукина. Его ректор Евгений Князев рассказал, чему научатся школьники.

— Актерское мастерство вмещает в себя как умение играть, так и умение говорить, держать себя в кадре, задавать вопросы. Будущему журналисту любой специализации — теле- и радиоведущему, пишущему редактору и корреспонденту — необходимо освоить эти навыки. Также нужно обязательно уметь говорить на правильном русском языке, быть убедительным и задавать вопросы так, чтобы на них хотелось отвечать. В одно мгновение этому всему не научишься. Но о каких-то основах мы обязательно расскажем ребятам, и с теми из них, которые будут их хорошо осваивать и понимать, будем двигаться дальше к вершинам их профессиональной деятельности, — подчеркнул Князев.

Еще одним партнером стала Лаборатория медиакоммуникаций в образовании Высшей школы экономики. Ее заведующий Александр Милкус отметил, что в рамках направления «Медиакоммуникации в социальных сетях» ребята пройдут курсы по цифровому сторителлингу, авторскому праву, правилам защиты персональных данных и безопасности в интернете.

В Московской школе № 626 имени Н. И. Сац несколько лет работает медиастудия. Ребята выпускают свое издание, снимают репортажи. По словам директора школы Ольги Гордиец, в этой деятельности задействованы очень многие ученики.

— Я считаю, что медиаклассы — важный и нужный проект, — отметила она. — Здорово, что возможность ближе познакомиться с профессией журналиста будет у школьников.

Гордиец добавила, что все учителя, которые будут преподавать в медиаклассе, пройдут обучение по программам повышения квалификации, разработанным вузами — партнерами проекта.

— Взаимодействие с вузами и медиапартнерами будет в течение всего учебного года, — уточнила она. — Ребята смогут посетить мастер-классы и лекции, побывать в разных редакциях СМИ и понаблюдать за работой профессионалов. Уверена, это поможет им определиться с выбором будущей профессии.

Ученица 9 «В» класса Школы № 626 имени Н. И. Сац Яна Гольцова уже сдала вступительные экзамены в медиакласс и теперь с нетерпением ждет результатов.

— Я с детства люблю сочинять рассказы, а сейчас мое увлечение переросло в интерес к журналистике, — поделилась она.

Девушка также увлекается рисованием и очень любит читать. Особенно Яне нравится классическая литература: ее любимые произведения — «Горе от ума» А. С. Грибоедова и «Герой нашего времени» М. Ю. Лермонтова.

— Читаю и современную прозу, из последнего «Метро 2033» Дмитрия Глуховского, — рассказала школьница. Главная цель девушки сегодня — побольше узнать о профессии журналиста.

— Я много читаю новостей, смотрю репортажи и интервью. Надеюсь, что в медиаклассе смогу многому научиться, — отметила Яна.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Марианна Лебедева, директор Московского центра качества образования департамента образования и науки столицы:

— Современные дети привыкли к огромному потоку информации, который окружает их. Наша задача — научить их эту информацию правильно обрабатывать, используя различные инструменты и алгоритмы. Сегодня компетенции в области медиа очень востребованы, поэтому можно смело утверждать, что выпускники медиаклассов будут иметь высокие рейтинги на рынке труда в будущем.

Читайте также: Столичные школьники смогут узнать результаты итогового собеседования на портале mos.ru