Коломне присвоили звание «Город трудовой славы»

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Статус «Город трудовой славы» присвоили подмосковной Коломне. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Как подчеркнул секретарь Генерального совета Андрей Турчак, 11 российских населенных пунктов, в том числе и Коломна, достойны этого почетного звания. Это подтверждает не только поддержка россиян, но и заключения, которые сделали эксперты Российской академии наук.

Закон о присвоении данного звания населенным пунктам за тот вклад, который они внесли в достижение Победы в Великой Отечественной войне, был принят в 2020 году. Тогда городами трудовой славы стали 20 населенных пунктов, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

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