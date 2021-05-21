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«Аэрофлот» из-за сбоя системы регистрации задержал более 110 рейсов в Шереметьеве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

«Аэрофлот» из-за сбоя системы регистрации задержал более 110 рейсов в Шереметьеве

Илья Ашуров

Происшествия

Российский авиаперевозчик «Аэрофлот» задержал вылет более 110 рейсов в международном аэропорту Шереметьево. Об этом в пятницу, 21 мая, свидетельствует онлайн-табло вылета «Яндекс. Расписания».

— В связи с глобальным техническим сбоем на стороне поставщика ИТ-услуг возможны задержки регистрации пассажиров и изменения времени вылета рейсов, — говорится в опубликованном пресс-службой авиакомпании сообщении.

Официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Дюмин сообщил, что проблемы связаны в том числе с системой регистрации на рейс. Он призвал пассажиров следить за изменениями в расписании, а также за информацией на онлайн-табло аэропортов, передает слова Дюмина Интерфакс.

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