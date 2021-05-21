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Юрист объяснила, на что обращать внимание при сдаче питомца в ветклинику
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Юрист объяснила, на что обращать внимание при сдаче питомца в ветклинику

Елена Фролова

Животные

Юрист Анастасия Комагина рассказала о правилах взаимоотношений между ветеринарной клиникой и владельцем домашнего животного.

— Нужно знать о положении глав 47 и 38 Гражданского кодекса о хранении. Ветеринары обязаны нести ответственность за сохранность и целостность имущества, так как животные у нас считаются именно имуществом, — подчеркнула юрист.

По ее словам, когда владелец оставляет своего домашнего животного в стационаре, он обязан заключить с ветклиникой договор. В этом документе должны быть прописаны несколько пунктов.

— Например, что животное остается там. Хозяину питомца должны подтвердить, что они его приняли. Факт передачи должен быть отражен в квитанции или в расписке, — добавила Анастасия Комагина.

Она также рекомендовала внимательно читать все документы, которые дают в ветеринарных клиниках на подпись. Когда у человека есть вопросы или ему что-то непонятно, он может попросить дополнить, дописать, проконсультировать. Как пояснила юрист, бывают случаи, когда ветеринары по объективным причинам не могут спасти питомца, и это должен понимать каждый заводчик, отмечает «Радио 1».

— Люди иногда не совсем понимают, что врачи — тоже не боги. Если животное безнадежно, либо в момент операции или в процессе лечения вскрылись какие-то болезни, которые до этого не проявлялись, помогут судебная экспертиза, вскрытие, если владелец настроен идти до конца, — объяснила юрист.

По ее словам, за последние годы потребители стали часто обращаться в суды, потому что стали более грамотными в правовом отношении. Однако она рекомендовала всем сторонам вести себя вежливо по отношению друг к другу.

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