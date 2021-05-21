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Автомобилистам напомнили, как оплачивать стоянку в приложении «Парковки Москвы»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Автомобилистам напомнили, как оплачивать стоянку в приложении «Парковки Москвы»

Анастасия Волоснова

Город

Перед оплатой стоянки в приложении «Парковки Москвы» необходимо проверить привязанный номер телефона, деньги на счете, номера парковки и автомобиля. Об этом говорится в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

В пресс-службе отметили, что иногда москвичи заходят в приложение с не привязанного к платформе номера, из-за чего в сервисе открывается новый счет. В подобную ситуацию попала телеведущая Анна Шафран.

— При входе в приложение журналистка указала свой второй номер телефона — до этого для оплаты парковки она его не использовала. Поэтому в системе и появилась новая учетная запись с нулевым балансом. А деньги остались на парковочном счете, привязанном к другому номеру телефона, — пояснили в ведомстве.

Водителей призвали быть внимательнее, если они пользуются несколькими мобильными номерами. При оплате необходимо проверять соответствие номера телефона и счета, с которого должны будут списываться деньги.

Ранее сообщалось, что станцию Москва-Сортировочная Киевского направления переименовали в Поклонную.

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