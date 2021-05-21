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Мужчина чуть не зарезал приятеля в Новой Москве
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Мужчина чуть не зарезал приятеля в Новой Москве

Юлия Павлушова

Происшествия
Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес Карта всех событий

Нетрезвого мужчину, который напал с ножом на приятеля, задержали в Новой Москве сотрудники Росгвардии. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в поселке Шишкин Лес. Здесь между двумя мужчинами завязалась ссора. В итоге один из них ударил оппонента ножом. Подозреваемого опознали очевидцы. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Москвы. Он рассказал, что не сдержался из-за неприязни к пострадавшему.

Расследованием происшествия займется полиция, добавили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что женщину задержали за убийство знакомого кухонным топориком в Подмосковье.

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нападениеножРосгвардия
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