Мужчина чуть не зарезал приятеля в Новой Москве

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Россия, Москва, поселение Михайлово-Ярцевское, посёлок Шишкин Лес Карта всех событий

Нетрезвого мужчину, который напал с ножом на приятеля, задержали в Новой Москве сотрудники Росгвардии. Об этом в пятницу, 21 мая, сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в поселке Шишкин Лес. Здесь между двумя мужчинами завязалась ссора. В итоге один из них ударил оппонента ножом. Подозреваемого опознали очевидцы. Им оказался ранее судимый 33-летний житель Москвы. Он рассказал, что не сдержался из-за неприязни к пострадавшему.

Расследованием происшествия займется полиция, добавили в ведомстве.

Ранее «ВМ» сообщала, что женщину задержали за убийство знакомого кухонным топориком в Подмосковье.

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